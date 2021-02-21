شاهد فيديو من جبل هيلان هذا الصباح .. القوات الجنوبية هناك

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يزيد بن سلمان - شبوة -

خيم هدوء نسبي، على بعض الجبهات القتالية، في مأرب، بعد نحو ثلاثة أسابيع من المعارك، اندلعت عقب تصعيد عسكري شنته جماعة الحوثي، بهدف السيطرة على المحافظة النفطية الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، في شرق البلاد.

غير أن مصدر عسكري، قال لـ" بوابتي"، إن هذا الهدوء النسبي يتخلله ضرب بالأسلحة الثقيلة والمدفعية.

وأضاف، أن هذه هي المرة الأولى تتوقف الهجمات والمواجهات وجها لوجه بين مقاتلي الجيش الحكومي ورجال القبائل من جهة والمسلحين الحوثيين من جهة أخرى.

مراقبون عسكريون، يؤكد أن جماعة الحوثي، خسرت الجولة الأولى من التصعيد الذي شنته للتوغل في مأرب، غير أن الجماعة المسلحة تواصل الحشد لخوض جولة جديدة من القتال.