الضبيبي يكشف حقيقة وفاة المقالح

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصادر مقربة من عائلة الدكتور عبدالعزيز المقالح تكشف حقيقة انباء وفاته نفت مصادر مقربة من عائلة الدكتور عبدالعزيز المقالح، الانباء التي تتحدث عن وفاة الاديب اليمني الكبير. وقال مدير مكتب الدكتور المقالح زين العابدين الضبيبي أنه تواصل مع اسرة الدكتور وأكدت الأسرة انه بخير

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