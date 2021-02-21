شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يحرر مواقع جديدة غربي مأرب ويكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، من تحرير مواقع جديدة غربي محافظة مأرب، ، فيما دمرت وحدة المدفعية آليات وعربات تابعة للحوثيين وقتلت العشرات شمالي غربي المحافظة.

وبحسب موقع الجيش اليمني،" سبتمبر نت"، نقلا عن مصدر عسكري فإن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حررت مواقع جديدة إثر هجوم شنته على مواقع المليشيا الحوثية في جبهة هيلان غربي مأرب".

وأسفر عن الهجوم مصرع 16 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين، وفقا للمصدر.

إلى ذلك ، ذكر مصدر عسكري أن 40 عنصراً من مليشيا الحوثي قتلوا، ودمرت عربات نقل وآليات قتالية لهم، في قصف مدفعي استهدف تحركاتهم بجبهة ماس، مديرية مدغل، شمال غربي المحافظة نفسها.