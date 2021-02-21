شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. مصرع القيادي الحوثي محمد الغادر (ابو طه) بنيران الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لقي القيادي الحوثي محمد عبدالله الغادر (ابو طه) مع جميع مرافقيه، مصرعهم بنيران ابطال الجيش الوطني.

وقالت مصادر ميدانية اليوم السبت ، أن القيادي الحوثي محمد عبدالله الغادر (ابو طه) مصرع مع جميع مرافقيه، مصرعهم بنيران ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشرفاء والاحرار من القبائل، على أطراف مأرب .

إلى ذلك، قال مصدر ميداني بأن قوات الجيش مسنودةً بقبليين تمكنت خلال هجمات مضادة استمرت ساعات من استعادة ثلاثة مواقع من قبضة مقاتلي المليشيا الحوثية في جبهة الكسّارة شمال غربي مأرب، عقب إحباطها ثلاث محاولات تقدم للمليشيا الانقلابية.