شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يفاجئ الحوثيين بقوات لا قبل لهم بها في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن (رويترز) - قالت مصادر في الجيش والحكومة المعترف بها دوليا إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعاد نشر قوات في منطقة مأرب وزاد الضربات الجوية في محاولة لصد تقدم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وتصاعد القتال في المنطقة المنتجة للغاز مع محاولة الحوثيين السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

يهدد القتال بتشريد مئات الآلاف ويعقّد جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة المتجددة لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات في اليمن.

وقال مصدر حكومي في مأرب ومصدر عسكري لرويترز إن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب حيث تتمركز الحكومة المدعومة من السعودية.

وقال أحد السكان إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب يوم الخميس وإن طائرات التحالف شنت عدة ضربات جوية.

وأضاف الساكن أن اشتباكات سمعت من خط الجبهة على بعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة. قال الجيش اليمني في تغريدة على موقع تويتر، الخميس ، إن غارات جوية للتحالف دمرت قاعدة إطلاق صواريخ للحوثيين في مدينة مخدرة غربي مدينة مأرب ، وأربعة صواريخ باليستية.

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين يوم الثلاثاء على وقف هجومهم والانضمام إلى الجهود الدولية لإنهاء الصراع الذي ينظر إليه على نطاق واسع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

مرددًا النداء الأمريكي، قال وسيط الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث يوم الخميس "إن السعي لتحقيق مكاسب إقليمية بالقوة يهدد جميع آفاق عملية السلام".

أطاح الحوثيون بالحكومة في العاصمة صنعاء قي أواخر عام 2014، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل بعد أشهر. وينفي الحوثيون أنهم دمى في يد إيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وقالت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون ، الخميس ، إن وزير داخلية الحركة أمر بنشر واسع لقوات الأمن وعمال