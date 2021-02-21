عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: الحوثي تحاول إثارة قبائل اليمن بكذبة خطف النساء

الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، أن ميليشيا الحوثي لجأت بعد سقوط كل شعاراتها لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء.



وكتب في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته على "تويتر"، "لجأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد سقوط كل شعاراتها لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء والتي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل".

كما أضاف "في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت مليشيا الحوثي حرمات المنازل ومارست بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا".

وتابع "تتاجر مليشيا الحوثي بأعراض اليمنيين فيما خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل ممارسة ضغوط جديدة على شيوخ القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين لإجبارهم على حشد مقاتلين من أبناء القبائل للزج بهم في جبهات مأرب وتعويض خسائر الميليشيات، وإلا سيواجهون عواقب وخيمة.