شاهد بالفيديو..قيادي كبير يزف خبرًا سارا بشأن مأرب ويؤكد : نحن على مشارف صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة الحكومية العقيد هيثم منشلين، اليوم السبت، إن قوات الجيش الوطني صامدة في مواقعها ولم تخسر أي مواقع عسكرية كما يروج الحوثيون. وأكد منشلين في فيديو مصور من المنطقة العسكرية السابعة في جبهة ماس اليوم أن أبناء الجيش ثابتين على مبادئهم في مقاومة الانقلاب والانتصار للمشروع الوطني.

وأضاف "نحن على مشارف صنعاء، هذه مديرية نهم وهذه جبالها أمام الجميع وهي تحت نيران أبطال الجيش الوطني". ودعا المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أن يحافظوا على أبنائهم، وألا يصدقوا لما تروج له المليشيات الحوثية

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