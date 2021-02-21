شكرا لبحثكم عن خبر خطيب حوثي يطعن في عرض 3 آلاف امرأة في عدن (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طعن خطيب حوثي أعراض ثلاثة آلاف امرأة في عدن العاصمة المؤقتة في خطبة له تناولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخطيب الحوثي ويدعى خالد القروطي إن ثلاثة آلاف امرأة في عدن تعرضن للاغتصاب، وأضاف في قذفه أيضا اتهام آلاف الأسر في عدن بأنها بدون كرامة تحمي العار. وكان ذات الخطيب قد طعن قبل أشهر أمهات المؤمنين زوجات النبي محمد. وروجت مليشيا الحوثي خلال الأسابيع القليلة الماضية لخطف نساء في مأرب، بينما قال تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات إن سلطان زابن والزينبيات الحوثيات يعتدون جنسيا على عشرات المختطفات في سجونهم. ويعمل خالد القروطي خطيبا لجامع الحافة في صنعاء.

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