شكرا لبحثكم عن خبر اغتصاب نحو 100 فتاة يمنية في سجون الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف تقرير حقوقي مشترك عن تعرض عشرات المختطفات اليمنيات للاغتصاب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد التقرير الصادر عن تحالف "نساء من أجل اليمن" وتكتل "نساء 8 مارس"، ومنظمة "مكافحة الاتجار بالبشر"، توثيق 71 حالة اغتصاب في صفوف المختطفات اليمنيات بسجون مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح التقرير، أن من بين المختطفات البالغ عددهن 1180 مختطفة، أكثر من مائتي حالة إخفاء قسري من الناشطات والحقوقيات، و246 حالة من العاملات في المجال الإنساني، وأكثر من 290 تحت سنّ الثامنة عشرة.

وكشف التقرير عن قيام مشرفي مليشيا الحوثي بتوزيع السجينات المختطفات على قيادات تابعة للمليشيا، بينها زعيمها المدعو "عبدالملك الحوثي" نفسه، وفق ما جاء في التقرير.

ورصد التقرير أربع حالات انتحار، فيما تم الإفراج عن 321 مختطفة من إجمالي المختطفات.

وسبق وكشفت عدد من المنظمات الدولية والمحلية عن توثيق آلاف الحالات وتعرضهن للاعتداء الجنسي والتعذيب النفسي، فيما التزمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الصمت إزاء تلك الجرائم دون ردع ومحاسبة مرتكبيها.

وتلجأ معظم المختطفات للانتحار إما داخل سجون المليشيا الحوثية أو بعد خروجهن هروباً من إلحاق العار بأهلهن وقبيلتهن في ظل الالتزام الديني والقبلي الذي تتسم به البلاد.