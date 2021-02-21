شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ الحوثي ل ذمار يتحدث عن تحرير مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت تغريدة للقيادي الحوثي محمد البخيتي تحدث فيها عن هدف الميليشيات من الهجوم على محافظة مارب، سخرية واسعة من قبل ناشطي التواصل الاجتماعي .

التغريدة التي نشرها البخيتي في تويتر، قال فيها إن الهجوم على مارب هو بهدف كسر الحصار الامريكي على اليمنيين.

وقال "‏هدف أمريكا من منع دخول المشتقات النفطية إلى اليمن هو حرمان الشعب اليمني من كل مقومات الحياة، ولم يعد أمام الشعب اليمني من خيار لكسر هذا الحصار إلا بتحرير مأرب".

التغريدة اعتبرها البعض امتداد للخطاب الاعلامي الحوثي الذي يسوق لدى مناصريه فكرة ان الجماعة تحارب أمريكا واسرائيل، مشيرين الى ان هذا الخطاب والتزييف يلقى قبولا لدى شريحة كبيرة من مناصري الجماعة بسبب الجهل الذي يعيشونه.

مغرد يسمي صفحته" الواثق اليمني"، طالب البخيتي بعدم الكذب، والتراجع عن محاولات تجويع الشعب

وقال " ‏‎أمريكا شغاله لصالحكم لا تكذبو علينا الأمور واضحه وضوح الشمس هذا هو هدفكم تجويع الشعب واركاعه لكي يضل تابع لكم".

أما عادل المطحني، فتسائل في رده على البخيتي "لماذا تريد أمريكا تجويع الشعب اليمني من بين كل شعوب العالم؟"

وتسائل مرة أخرى "لماذا تريد أمريكا الهيمنة على اليمن بينما بقية الدول "الناس" اصدقاء؟ "

المطحني أجاب على تساؤلاته بنفسه لكن بطريقة ساخرة حيث قال" اكيد حاسدين لنا معانا مسيره قرآنية" وأضاف "بطل الهباله - اترك الاستهبال- والضحك على المساكين".

"ابن اليمن" اعطى البخيتي دليلا على حقيقة العداوة بين الحوثيين وأمريكا، حيث قال "‏‎والدليل على ذلك بايدن الغاء قرار تصنيف الحوثي كإرهابي من شدة العداوة".

ومؤخرا، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار الادارة السابقة التي صنفت ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.

"ابو صالح"، دعا البخيتي الى النزول الى مارب لتحرير المحافظة كما يقول، بدلا من إرسال المغرر بهم. واضاف" جرب يمكن تأكل تفاح في الجنه "، في إشارة الى ما يسوقه الحوثيين لمقاتليهم من ان من يقتل معهم يدخل الجنة.

مغردون آخرون كثر، ردوا أيضا على البخيتي، بعضهم كان رده بألفاظ غير ملائمة، وبعضهم استعرض ما تعيشه مارب من خدمات ونهضة متسارعة، وقارن ذلك بما يحدث في مناطق الحوثيين.