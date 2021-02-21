شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات عنيفة في حضرموت ومقتل 2 من رجال القبائل بعد مقتل أحد الجنود والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قتل، السبت، اثنين من قبائل حضرموت، في مواجهات مع قوات الجيش في مدينة القطن، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.
وقال مصدر عسكري، "إن اشتباكات وقعت بين قوات الجيش بالقطن، ومسلحين قبليين، أسفرت عن سقوط قتيلين اثنين من القبائل".
وعزى المصدر، "أن يكون سبب ذلك، هو مقتل جندي بيد مسلحين قبليين، قبل يومين".
وأضاف المصدر، "أن اجتماع طارئ حدث للقبائل؛ لتدارس هذه الحادثة".
وتعيش مديريات بوادي حضرموت، انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، تصاعدت معه حدة الاغتيالات.
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