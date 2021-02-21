شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : أول فيديو حصري لحادث ميدان السبعين المروع بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر محلية، انه توفي 9 أشخاص، اليوم السبت، بحادث مروري مروع في حي السبعين بصنعاء.

واكدت المصادر، إن 9 أشخاص توفوا، بعد حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في ميدان السبعين.

وأوضحت ان سيارة "صالون" انقلبت، بعد اصطدامها بدراجة نارية ظهرت امامها بشكل مفاجئ مما ادى الى وفاة 9 أشخاص كانوا على متن السيارة والدراجة.

وأضافت ان السيارة التي كان على متنها ستة اشخاص، كانت تمر بسرعة كبيرة، في منتصف ميدان السبعين، قبل ان تخرج امامها دراجة نارية من بين الحواجز الاسمنتية وعليها ثلاثة أشخاص، مما ادى الى فقدان السائق للتحكم بالسيارة والاصطدام بالدراجة قبل انقلابها.

المصادر اكدت وفاة ركاب السيارة والدراجة التسعة، مشيرة الى ان بعض المتوفين تمزقت اجسادهم.

وتتسبب الحوادث المرورية سنويا بسقوط مئات المواطنين بين قتيل وجريح، في مختلف المناطق اليمنية، الى جانب خسائر مادية كبيرة.

