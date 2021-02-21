شكرا لبحثكم عن خبر سقوط صاروخ باليستي حوثي في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية، عن أسباب الانفجار العنيف الذي هز العاصمة صنعاء، مساء اليوم.

وقالت المصادر إن انفجارا عنيفا هز أحياء وسط وشمال العاصمة صنعاء، وتسبب في ذعر كبير وسط السكان.

وأوضحت ان الانفجار كان بسبب سقوط صاروخ باليستي حاولت جماعة الحوثي إطلاقه باتجاه السعودية.

وأضافت ان الجماعة الحوثية، اطلقت الصاروخ الباليستي من معسكر الاستقبال في ضلاع همدان، قبل ان يسقط وينفجر في احدى مناطق شمال العاصمة، القريبة من موقع اطلاقه، دون ذكر تفاصيل عن مكان سقوطه والخسائر الذي خلفه الانفجار.

وخلال الاسابيع الاخيرة، كثفت جماعة الحوثي من هجماتها بالصواريخ الباليستية والطيران المسير على السعودية ومدينة مارب اليمنية، بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها الجماعة بعد هجوم عنيف لها ضد القوات الحكومية في مارب، تسعى من خلالها إلى السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط ومعقل الجيش الوطني، لكن الاخير يعلن باستمرار تصديه للهجوم.

وكان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي قد عرض على السعودية وقف هجمات جماعته الجوية على اراضيها مقابل وقف طيران التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الشرعية، عن استهداف مقاتليه في الجبهات، لكن الرياض لم ترد على العرض الحوثي وواصلت استهداف مقاتليه بطيرانها الحربي.

وقبل أيام، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في تصريح لقناة العربية، عن اعتراض قوات التحالف منذ بداية الحرب، لأكثر من 345 صاروخا باليستيا اطلقتهم المليشيا الحوثية باتجاه السعودية، الى جانب اعتراض وتفجير 515 طائرة مسيرة، و62 قاربا سريعا، واكتشاف وتدمير 204 لغما بحريا.