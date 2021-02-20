شكرا لبحثكم عن خبر د.عبدالعزيز المقالح بحالة صحية جيدة بعد انباء كاذبة عن وفاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مصادر متعددة ما تناوله بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشان مرض ووفاة د.عبدالعزيز المقالح.

وقالت المصادر المتطابقة ان المتداول مجرد اشاعة ، وان شاعر اليمن الكبير بحالة صحية جيدة.

عبد العزيز المقالح أديب الوصف الوصفعبد العزيز صالح المَقالِح، أديب وشاعر وناقد يمني، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني. ويُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث. ويكيبيديا تاريخ ومكان الميلاد: 1937 (العمر 84 سنة)، إب، اليَمَن التعليم: جامعة عين شمس اللغات: العربية موظف في: جامعة صنعاء الجوائز: جائزة اللوتس

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