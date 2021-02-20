شكرا لبحثكم عن خبر بالأسماء.. ميليشيا الحوثي تشييع 33 قتيلا منهم 26 ينتحلون رتب عسكرية رفيعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتوالى خسائر المليشيات الحوثية الموالية لإيران في جبهات القتال، وخصوصاً مأرب، يوماً بعد آخر، وتكشف مواكب التشييع في مناطق سيطرتها حجم تلك الخسائر.

ونقلت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات، تشييع نحو (33) قتيلاً، من بينهم (26) قيادياً، اليوم السبت 20 فبراير/ شباط 2021م، كان أغلبهم في العاصمة المختطفة صنعاء والأمانة، ثم محافظات عمران وذمار وصعدة وحجة وإب.

ومن بين قتلى قيادات المليشيات، القيادي الحوثي والقاضي "محمد محمد عيسى شرف الدين" عضو النيابة الاستئنافية العسكرية، والذي أقرت المليشيات بمقتله في إحدى جبهات القتال، من خلال بيان نعي لمجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين.

وقد جرت مراسم التشييع لأغلب قتلى قيادات المليشيات في العاصمة صنعاء، فيما جرت عمليات الدفن لكل قتيل في محافظته، بينما ما تزال جثث أخرى لقتلى آخرين في مستشفيات صنعاء.

وقد توزعت الرتب العسكرية لقتلى قيادات الحوثيين الـ(26) وفقاً للتالي: (2 برتبة عميد، و4 برتبة عقيد، و4 برتبة مقدم، و4 برتبة رائد، و2 برتبة ملازم أول، و10 برتبة مساعد).

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إلى ذلك، فإن مليشيات الموت الحوثية خففت من الإعلان عن قتلاها، وقللت من عرضها لمواكب التشييع التي تعرضها في وسائل إعلامها، في محاولة منها لإخفاء حجم خسائرها في جبهات القتال.

أسماء قتلى المليشيات، حصيلة التشييع يوم السبت:

1 - العميد القاضي/ محمد محمد عيسى شرف الدين

2 - العميد/ بشير شاقي الصوفي

3 - العقيد/ يحيى يحيى القاسمي

4 - العقيد/ صدام علي الوظاف

5 - العقيد/ صامد حسين الريامي

6 - العقيد/ نصيب عبدالله طاهر عثمان

7 - المقدم/ صالح علي دواس

8 - المقدم/ قاسم محمد السراجي

9 - المقدم/ ادريس عباس هبة

10 - المقدم/ محمد داحش الداعري

11 - الرائد/ أسامة حسين الميسري

12 - الرائد/ شايف جمال الشريف

13 - الرائد/ عبدالله أحمد الوقيدي

14 - الرائد/ محمد عبدالله عيسى

15 - الملازم أول/ أمين محمد جشيش

16 - الملازم أول/ غمدان عبدالله الأمير

17 - المساعد/ مروان علي الظفيري

18 - المساعد/ نجم الدين العلوي

19 - المساعد/ زيد يحيى الجرب

20 - المساعد/ أحمد صالح ماطر

21 - المساعد/ حسن بلال غيلان

22 - المساعد/ عمار محمد غيلان

23 - المساعد/ زيد علي اللاعي

24 - المساعد/ محمد عبداللطيف اللاعي

25 - المساعد/ هيثم عبدالله الشماخ

26 - المساعد/ محمد حسين الشيبة

27 - علي علي علي حسن الوقيدي

28 - عبدالله خالد علي الجباتري

29 - عبدالواحد عبدالله زيد الجرموزي

30 - محمد عبدالله زيد الجرموزي

31 - توفيق عايض الحجي

32 - عبدالرحمن أحمد حسين المرحبي

33 - حافظ يوسف هادي السالمي