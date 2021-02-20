شكرا لبحثكم عن خبر انباء عن تدهور الحالة الصحية لشاعر الجمهورية د.عبدالعزيز المقالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بتعرض د.عبدالعزيز المقالح لوعكة صية الزمته الفراش. وقال النشطاء ان الشاعر الذي نعى نفسه قبل مدة بقصيدة شعرية اشتهرته في الاوساط اليمنية يمر بظرف ضحي صعب. وقبل قليل نشر الناشط محمد فارع الوصابي منشور على حسابه في فيس بوك يتحدث عن وفاة المقالح - لم يستع انباء عدن التاكد من صحفة او كذب التغريدة- الا ان التعليقات على المنشور عبرت التعازي والحزن الكبير برحيل شاعر الجمهورية وقارئ بيان ثورتها 26 سبتمبر1962.

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