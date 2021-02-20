شرطة تعز تدشن أعمال المؤتمر السنوي الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت إدارة شرطة محافظة تعز اليوم السبت أعمال المؤتمر السنوي الثالث تحت شعار (تحليل وتطوير الوضع الأمني على أسس علمية ومنهجية ) ولمدة يومين.



وفي افتتاح أعمال المؤتمر اشار وكيل المحافظة عارف جامل الى ما حققته شرطة تعز من مؤشرات متميزة في مقياس الاداء الأمني وخصوصا خلال العام ٢٠٢٠ م, والذي يأتي كثمرة لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء على الرغم من التعقيدات وشحة الإمكانيات .

وأضاف جامل" استطاعت شرطة تعز وخلال فترة قياسية من إحداث نقلة نوعية في الأداء الأمني ، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعتبر خطوة مهمة في تطوير العمل المؤسسي ونأمل أن يشهد العام الجاري مزيدا من الجهود لتحقيق أداء أمني كفؤ ومتميز ".

من جهته أكد مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي أن المؤتمر السنوي يعبر عن حرص الشرطة وجدية توجهها في تثبيت الأمن وتطوير البناء والأداء على أسس مهنية ومؤسسية بإشراك كل الجهات المعنية والفاعلة وفق منهجية علمية والذي مثل بفكرته خلاصة تراكم للخبرات والمعرفة لدى قيادة شرطة تعز بتعقيدات الوضع

و أشار العميد الأكحلي الى أن هذا المؤتمر ومن خلال أوراق العمل التي سيطرحها متخصصين تهدف للوقوف على إشكاليات وتعقيدات الوضع الأمني والخروج بحلول وبرامج عملية لإحداث نقلة نوعية وتطوير مستمر لمؤسسة الشرطة والإسهام بالإرتقاء في مستوى الأداء

وتخلل الحفل عدد من الكلمات و عرض ريبورتاج تضمن أبرز إنجازات شرطة تعز خلال الفترة الماضية .