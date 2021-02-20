مدفعية مليشيا الحوثي الايرانية تقتل وتصيب 4 مدنيين بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل طفل في عقده الأول وأصيب آخرين، السبت، في هجوم مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على حي سكني في مدينة تعز، جنوبي اليمن.



وتخضع مدينة تعز لحصار مشدد منذ 6 سنوات من قبل المليشيات الحوثية الموالية لإيران، أفقد المدينة كل مظاهر الحياة الطبيعية.

وسقطت قذيفة مدفعية أطلقتها المليشيات من مواقع تمركزها شمالي مدينة تعز، على تجمع للمدنيين في حي "الروضة" المكتظ بالسكان شمالي المدينة المحاصرة.

وقال مصدر حقوقي وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن طفل يدعى "محمد هزبر" (10 أعوام) قتل في الهجوم الحوثي، وأصيب شقيقه "ماهر" (9 أعوام) وطفل ثالث (13 عام) بجروح بالغة الخطورة.

كما أصيب مسن يدعى أحمد عبدالله (60 عام) في ذات الهجوم والذي دائما ما تكرر في المدينة وتسبب بسقوط ضحايا غالبيتهم أطفال.

وتداول نشطاء صور مؤثرة للضحايا، إذ يظهر طفل وهو يطبع قبلة وداع في جبين شقيقه الصغير وهو في تابوت الموت.

وندد مركز "تعز الحقوقي" بالجريمة، واعتبر الاستهداف جزء من هجمات متعمدة ضد الأحياء السكنية المعلومة، لافتا إلى أن ذلك "جرائم حرب اعتاد الحوثيين على مهاجمته".

وأشار المركز الحقوقي في بيان، أن الهجوم المدفعي تم بتوقيت مقصود حيث جرى إطلاق القذيفة في وقت اعتاد فيه الأطفال على التجمع واللعب بالحي المقابل لخطوط النار.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى القيام بدروه تجاه استمرار مسلسل القتل والحصار لمدينة تعز، ووقف تصعيد المليشيا الحوثية من قصفها للمنشآت والأعيان المدنية المختلفة في شتى المحافظات اليمنية.