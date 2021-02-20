الحكومة الشرعية: الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروعاً بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اتّهمت الحكومة الشرعية المتمرّدين الحوثيين، السبت، باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية" في إطار هجومهم على آخر أبرز معاقلها في الشمال.



واستأنف المتمرّدون المدعومون من إيران في وقت سابق هذا الشهر تحرّكهم لاستعادة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء.

وتقع المدينة على مقربة من بعض أغنى حقول النفط اليمنية ومن شأن السيطرة عليها أن تشكّل انتصاراً مهماً بالنسبة للمتمرّدين.

لكن المعارك فاقمت المخاوف حيال سلامة مئات آلاف النازحين المدنيين الذين يحتمون في مخيّمات في الصحراء المحيطة الممتدة إلى الحدود السعودية.

وقال مسؤولان عسكريان مواليان للحكومة إن "الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب كدورع بشرية".

وأشار المصدران إلى تواصل المعارك.

وقالا إن "12 مقاتلاً موالياً للحكومة و20 متمرّداً قتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب".

ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى لكن من الواضح أن الطرفين منيا بخسائر كبيرة مع تجدد المعارك للسيطرة على المدينة.

وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد العنف في مأرب.

وقالت على تويتر: "تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية".

وحذّرت الأمم المتحدة بدورها من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي إن ما يحصل في اليمن "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خصوصاً مع وصول القتال إلى مخيّمات النازحين".

ويأتي هجوم الميليشيات الحوثية في وقت شطبت الإدارة الأمريكية الجديدة المجموعة المتمرّدة من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية في مسعى لتسهيل عملية إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وتمهيد الطريق لعقد محادثات سلام جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على مأرب لتعزيز موقفهم في أي مفاوضات سلام مقبلة