محافظ عدن يناقش مع البرنامج السعودي سير العمل في المشاريع التي ينفذها البرنامج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم السبت، مع مدير عام البرنامج السعودي التنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس، أحمد مدخلي سير العمل في المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي في عدد من القطاعات وأسباب تعثر العمل في بعض المشاريع وسُبل معالجتها.



وفي اللقاء، ثمن محافظ عدن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب اليمني ومساندته له بهدف تجاوزه المرحلة الراهنة الاستثنائية التي يمر بها جراء الحرب التي تشنها عليه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

بدوره استعرض مدير البرنامج السعودي في عدد من المشاريع ومنها مشروعي طريقي شهيناز، وكالتكس - الحسوة .. مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل فيهما قبل شهر رمضان القادم، على يبدأ العمل مباشرة في المشاريع الأخرى المعتمدة ضمن خطة البرنامج.

ولفت مدخلي إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، وسيتم تدشين العمل فيه خلال الأيام القريبة القادمة .. مضيفاً أنه تم استكمال جميع التجهيزات الخاصة بتأهيل الصالة الرياضية بالشيخ عثمان، وكذا قطع خطوات كبيرة في مشروع ترميم وإعادة تأهيل مستشفى عدن العام .

وكشف م. مدخلي عن إعتماد عدد من المشاريع الخدمية الجديدة للعام الجاري 2021، والتي سيتم الإعلان عنها، وإرساء مناقصاتها قريباً .. موضحاً أن أربعة من تلك المشاريع المعتمدة، تخص قطاع التعليم، وتتمثل في إنشاء أربع مدارس جديدة في إضافة إلى الأربع المدارس التي يجري العمل في تنفيذها حالياً، ومشروع تأهيل كورنيش ساحل أبين بخور مكسر، وكورنيش جولد مور بمديرية التواهي، حيث سيتم تدشين العمل فيها فور استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات .