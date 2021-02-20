شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انهارت على الهواء بعد تسريب مشهدها الجنسي مع محمد رمضان.. لن تصدق من هي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -تداولت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، مقطع فيديو مسرب لفنانة مصرية فاتنة الجمال ومواطنها الفنان محمد رمضان، ضمن مجموعة صور وفيديوهات لفنانين وفنانات، ممن تعرضوا لحوادث وشائعات، وممن تسببت إطلالاتهم بجدل كبير خلال الفترة الماضية، ووصفت ذلك المقطع بأنه جنسي.

وظهرت الفنانة الجميلة وفاء عامر في مقطع الفيديو، وهي في حالة ذهول من ظهور محمد رمضان عار ويقترب منها ثم يمسكان ببعضهما ويتحدث معها عن عضو الرجل التناسلي.

وكانت النجمة المصرية، قد كشفت في وقت سابق عن كواليس المشاهد الفاضحة التي جمعتها بالفنان محمد رمضان، مما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وفاء عامر من خلال مقطع فيديو نشرته، عبر حسابها على "فيسبوك" أن ابنها عمر من جمهور الفنان محمد رمضان وانه يحب مشاهدة أعماله لكنها شعرت بالخوف والقلق مجرد عرض سيناريو العمل عليها ورفضت أن تتحدث مع نجلها نهائياً بشأن قصة العمل إلا بعد بدء تصويره.

وقالت الفنانة وفاء: "ابني عمر حضر معايا بعض كواليس العمل لأنه من عشاق محمد رمضان واتبسط جداً بمشاركتي في العمل".

وطالبت الفنانة وفاء عامر في لقاء تلفزيوني بدت فيه منهارة، من مواطنها الممثل محمد رمضان، حينها، حذف المشهد المسرب "المسيء" من تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، الذي نشره على السوشال ميديا. مشيرة إلى أنه ليس في مصلحته. مضيفة "منه لله الي سرب المقطع".

وأوضحت عامر في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس في وقت سابق، إنها صورت المشهد على الهواء إذ لم يكن مكتوبا في النص، وأكدت أنها تواصلت مع المنتج وطلبت منه حذف المشهد.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن بقاءها في المنزل أفضل لها من تصوير مثل هذا المشهد وهي في هذا السن، مؤكدة أنها لا تعرف هوية الشخص الذي سرب المقطع.

وعند سؤالها عما إذا كانت قد وجهت الاتهام لرمضان بتسريب المقطع، قالت عامر إنها لم تتهم الممثل الشاب بهذه الفعلة، لكنها طالبت فورا بحذف المقطع عن صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ليس في صالحه.

ووجهت الممثلة المخضرمة رسالة لرمضان طلبت منه فيها ألا يستمع لـ"التطبيل" وأن ينتبه لنفسه ويجعل قراره في يده.

كما أعربت وفاء عامر في نفس الوقت عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "نسر الصعيد" الذي قدمت فيه شخصية "صالحة" المرأة الصعيدية زوجة صالح القناوي والتي ربت "زين القناوي" محمد رمضان.

وشارك في بطولة مسلسل "نسر الصعيد" محمد رمضان ووفاء عامر وعايدة رياض وسيد رجب ودينا وعائشة بن أحمد ومحمد عز ومحمد حاتم ومؤمن نور وأحمد خالد وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

ووفاء عامر هي الأخت الكبرى للفنانة آيتن عامر، وزوجة المنتج محمد فوزي، وتخرجت من كلية الآداب جامعة بيروت العربية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وكان أول عمل فني لها من خلال دورها في مسلسل "الزوج آخر من يعلم" الذي أنتج عام 1987.