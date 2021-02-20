تقرير يكشف عن جرائم مليشيا الحوثي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دفعت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، السبت، بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة المشمولة بتهدئة هشة مدعومة من الأمم المتحدة.



ويستهدف مخطط مليشيات الحوثي بالدرجة الأولى اختراق الخطوط المتقدمة في محاور "مطار الحديدة الدولي" و"حي المنظر" السكني جنوبي المدينة الساحلية التي تضم ميناء حيوي يعد شريان لملايين اليمنيين، وفقا للعين.

وحسب بيان للمقاومة اليمنية المشتركة، فإن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى الأحياء السكنية المتاخمة لـ"مطار الحديدة الدولي" و"معسكر الدفاع الساحلي".

وبالتزامن مع وصول التعزيزات، تم "رصد تحركات مكثفة قرب نقاط التماس" وفقا للبيان، حيث تعاملت القوات المشتركة اليمنية بشكل سريع وناجح وكبدت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خسائر بشرية.

كما دكت المدفعية الثقيلة ثكنات وتجمعات لمليشيات الحوثي في محاور قتالية جنوب شرق مدينة "التحيتا" وجنوب غرب مدينة "الدريهمي" وحققت إصابات مباشرة موقعة قتلى وجرحى، وفقا للبيان.

ويعتقد أن مليشيات الحوثي عززت خطوطها القتالية المتقدمة في مسعى لاحباط قافلة تموين كبيرة وجهتها القوات المشتركة في الساحل الغربي السبت، إلى محافظة مأرب شرقي البلاد والتي تتعرض لأكبر هجوم للانقلابيين منذ انفجار الحرب أواخر 2014.

وطبقا للقوات المشتركة فإن القافلة المؤلفة من 60 ناقلة شحن تأتي دعما لقبائل مأرب والجيش اليمني، كما تتأهب لتجهيز قافلة كبرى آخرى لدعم التماسك القبلي والعسكري في آخر معاقل الحكومة المعترف بها شمالي البلاد.