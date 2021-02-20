توزيع سلال غذائية لـ200 اسرة نزحت من المخيمات بصرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم بمخيم "جو النسيم" للنازحين بمدينة مارب، مساعدات مأوى وإيواء وغذاء لـ 200 اسرة نزحت مؤخرا من مخيمات النزوح بمديرية صرواح عقب استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل مليشيا الحوثي الارهابية خلال الايام الماضية.



وشملت المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة عبر ائتلاف الخير للإغاثة، تقديم خيمة مأوى، وحقيبة ايواء من ادوات طبخ و6 بطانيات الى جانب سلة غذائية لكل أسرة مستفيدة.

وخلال التوزيع أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الدور الإنساني للمملكة عبر مركز الملك سلمان في المحافظة، وما يقدمه من تدخلات طارئة للتخفيف من معاناة النازحين الذين فرضت عليهم مليشيا الحوثي النزوح من منازلهم وقراهم ومن مخيماتهم بسبب استهدافهم المتعمد بقذائفها رغم بعدهم عن مناطق الاشتباك .

مشيرا الى ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تتعمد استهداف القرى ومخيمات النزوح بصواريخها وقذائفها من اجل اجبار ساكنيها على النزوح للنجاة بانفسهم و خلق مآسي انسانية للمتاجرة بها محليا ودوليا الى جانب نهب ممتلكات النازحين الذين يخلفونها عند النزوح.