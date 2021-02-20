مستشفى الحياة في القطن يتسلم اجهزة جديدة لمركز العزل العلاجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن بحضرموت.



وأوضح مدير المستشفى الدكتور عادل بن سويد أنه تم تزويد المستشفى بجهازي تنفس اصطناعي وهي من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي (infusion pump) مضخة محاليل و(Syringe pump).

وأكد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني.

يأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.