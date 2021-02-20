تكريم 3 ادباء على هامش معرض الكتاب بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، امس على هامش فعاليات معرض الكتاب الاول الذي احتضنته المحافظة، ثلاثة من رواد العمل الأدبي والثقافي والفكري من أبناء محافظة مأرب، وذلك نظير جهودهم الادبي والفكري ودورهم النضالي الوطني في تعزيز قيم الثورة والجمهورية.



وفي حفل التكريم قدم وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، درع المحافظة وشهادة تقدير لكل من الاديب والشاعر المناضل السبتمبري علي مهدي الشنواح، والشاعر والأديب والباحث محمد سالم الحداد، والصحفي والكاتب المفكر حسين صالح الصادر.

واشارالوكيل الباكري الى ان هذا التكريم الرمزي يعد تكريما لكافة الادباء والمفكرين والمبدعين في المحافظة وتقديرا لدورهم الفكري والثقافي والنضالي في مسيرة النضال الوطني والدفاع عن الثورة والجمهورية..منوهاً بدور المكرمين في أثروا الساحة الادبية والفكرية اليمنية والماربية منها خاصة واسهامهم في خلق وعي ثقافي ومعرفي لدى أوساط الشعب حول مخاطر الفكر الحوثي الدخيل على أبناء اليمن وعلى الجمهورية والثورة السبتمبرية وعلى كرامة وحراية اليمنيين.

وأكد الوكيل الباكري على ان هذا الحراك الثقافي الذي تشهده محافظة مأرب هو خطوة بمثابة معركة أخرى تخوضها المحافظة في الدفاع عن مكتسبات اليمنيين الوطنية وإرثهم النضالي والثقافي.. لافتا إلى أن معرض الكتاب الاول شكل تنظيمه تحدا كبيرا في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية إثر الهجمات التي تشنها على المحافظة منذ سنوات عقب انقلابها على الدولة.