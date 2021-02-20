مؤسسة فينا خير تختتم برنامج صيانة الجوالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الانسانية صباح اليوم السبت برنامج صيانة الجوالات برعاية كريمة من محافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر وبتمويل شركة النفط اليمنية بالمهرة .



وتلقى المشاركون في البرنامج الذي أقيم في الفترة من السابع وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري أساسيات صيانة مختلف أنواع الجوالات للمدرب عدنان سعد والذي يأتي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب ودعمهم لفتح مشاريع صغيرة .

وفي حفل الاختتام نقل وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي تحيات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر مؤكدا أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر ستكون دائما داعمة لكافة البرامج التدريبية والتنموية داعيا كافة المؤسسات بأن تحذوا بمؤسسة فينا خير في إقامة مثل هذه البرامج .

من جانبها أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير الاستاذة فاطمة خوار بأن البرنامج شارك فيه 25 متدربا من مختلف مديريات المحافظة وأنه سيسهم في توفير الكثير من فرص العمل للمتدربين، مشيرة إلى أنه سوف يتم تسليم المتدربين حقيبة متكاملة بها أدوات الصيانة شاكرة السلطة المحلية وشركة النفط على الدعم المستمر .

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير التعليم الفني والمهني الدكتور محمد علي شليان تم تكريم المتدربين بشهادات تقديرية