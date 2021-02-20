صندوق النطافة بساحل حضرموت يدعو للتفاعل مع حملة النظافة مساء اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ، عن إطلاق حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم غد السبت الموافق 20 فبراير الساعة الثامنة مساء.



وتأتي هذه الحملة ضمن أنشطة وفعاليات أسبوع النظافة والبيئة لعامها الثالث على التوالي 2021 ، التي ينفذها الصندوق بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة الموافق 20 فبراير .

وتهدف الحملة إلى إشراك كافة أفراد المجتمع برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النظافة ، ودور كل فرد بالحفاظ على البيئة العامة ، ورفض بعض الممارسات الخاطئة والتخلص من حالة اللامبالاة التي يعيش فيها المواطن وتدفعه إلى رمي النفايات عشوائيا وعدم الاهتمام بنظافة المكان والبيئة ، كون النظافة تُعد مسؤولية جماعية وتكاملية