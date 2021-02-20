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انتقالي حضرموت ينظم لقاء تشاوريا لمديري إداراتها في مناطق الساحل

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 - المكلا

أقامت الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم السبت ، بمقر الهيئة  بالمكلا ، اللقاء التشاوري الأول لمديري الإدارات السياسية بمديريات الساحل .

 

    وفي اللقاء تحدث رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر ، بكلمة تطرق فيها إلى ما تشهده الساحة الجنوبية من تحركات ، وتحديات ومصاعب تفرضها قوى معادية لأهداف ثورتنا الجنوبية .

 

وعدد  بن الشيخ أبوبكر  النجاحات التي تحققت لشعبنا الجنوبي وقضيته، منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي ..

مشيرا إلى أن تلك النجاحات ، نقلت القضية الجنوبية من المستوى المحلي إلى المجتمع الدولي ، فقد فتح المجلس مكاتب للتمثيل فيما يصل إلى 28 دولة حول العالم ، من بينها دول أعضاء في مجلس الأمن ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا ، ودول الاتحاد الأوروبي ، والكثير من بلدان العالم ، المؤثرة في القرارات الدولية  .

 

     وكان  مدير الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية بالمحافظة ، الأستاذ عمر حمدون ، قد رحب في مستهل اللقاء بمديري الادارات السياسية المشاركين في اللقاء .. موكداً على أهمية التواصل وعقد مثل هذه اللقاءات التشاورية ،  في تطوير أداء الإدارات والارتقاء بعملها ، وبلورة رؤية سياسية وطنية تعزز الانتصارات العسكرية لمقاومتنا وجيشنا الجنوبيي ، وتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة ومسايرة متطلباتها  .

 

   واستعرض رئيس قسم التواصل الداخلي بالإدارة السياسية ، الأستاذ عمر القطيني ،  ما يجب أن تضطلع به الإدارات السياسية بالمديريات من أنشطة ومهام ، تتطلب تنشيط الهممم والمتابعة المستمرة لما يدور من أحداث وتقييمها ، بما يضمن رفع وتعزيز مستوى الأداء السياسي لأعضاء القيادات المحلية وجماهير شعبنا في مختلف المديريات  .

 

بعد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين ، الذين قدموا في مداخلاتهم الكثير من الأفكار و الآراء القيمة ، وحددوا الصعوبات والعراقيل ، التي تعيق نشاطات إداراتهم  ..

 

      وخرج اللقاء بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز من دور الإدارات السياسية في المديريات وتمكنها من أداء وظيفتها ومهامها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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