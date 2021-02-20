لجنة التحقيق في حادثة غرق عمال الصرف الصحي بالمكلا تعقد اجتماعها الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

نظمت لجنة التحقيق في حادثة محطة ضخ مجاري البريد بحي السلام بمدينة المكلا، يوم الجمعة، اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري.



وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات التي من الممكن ان تتخذها اللجنة من خلال مباشرة عملها بالتحقيق مع الأشخاص المعنيين وكل من له علاقة مباشرة بتداعيات الحادثة ونزولات البحث الجنائي ومعرفة الأسباب الرئيسة لحادثة الاختناق والتي راح ضحيتها خمسة من عمال الصرف الصحي بسبب كبريتيد الهيدروجين ونجاة خمسة آخرين.

وقرر الاجتماع اشراك بعض الجهات في عمل اللجنة ومنها الصحة والسلامة المهنية بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت لمساعدة اللجنة.

وأكد أهمية تعاون الجميع لإنجاح عمل اللجنة وبما يسهم في تحديد الجهات والأشخاص المقصرين ورفع تقرير اللجنة الى قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وقال العامري إن اللجنة سوف تبذل قصار جهدها في سبيل ان تتوصل الى تحقيق شفاف لمعرفة المتسببين بهذه الحادثة الأليمة والتي خسرنا فيها خمسة من عمال الصرف الصحي وهو يؤدون واجبهم الوطني