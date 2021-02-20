نائب وزير الصحة يتفقد الخدمات التي تقدمها هيئة مستشفى مأرب واحتياجاتها المختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان ومعه وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، سير العمل ومستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مارب العام، خاصة الخدمات الطبية المجانية التي يقدمها للجيش الوطني والمقاومة في ظل الهجمة العسكرية الشرسة التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية على المحافظة التي تمثل حصن الجمهورية وتنوع اليمن الكبير.



حيث طاف نائب الوزير ووكيل الوزارة ومعهما مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي باقسام الهيئة والمراكز المتخصصة التي تضمها والخدمات الطبية والنوعية التي تقدمها لمرتادي هيئة مستشفى مارب من المواطنين ومن جرحى الجيش الوطني والمقاومة، والمستوى العالي من التشغيل والتشخيص الطبي.

واستمعوا من رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي ورؤساء الاقسام والاخصائيين الى شرح عن مستوى العمل والتحديات التي تواجههم والاحتياجات الملحة للهيئة والاحتياجات التطويرية التي يمكن من خلالها تجاوز التحديات والارتقاء بالاداء الى مستوى افضل وتوفير خدمات طبية نوعية ومتكاملة للمواطنين تغنيهم عن السفر بحثا عنها الى محافظات اخرى او الخارج.

وناقش نائب الوزير مع الكادر الاداري للهيئة احتياجات الهيئة في جوانب البنى التحتية والتي تشمل التوسع في اقسام الرقود والطوارئ والعيادات الخارجية الى جانب انشاء مراكز متخصصة في الهيئة لتخصصات دقيقة مختلفة، فضلا عن احتياجات الهيئة من الاجهزة والتجهيزات الطبية، وحاجة الهيئة الى الكوادر الطبية من الاخصائيين والاستشاريين في التخصصات المختلفة.. الى جانب مناقشة الاجراءات الخاصة باستكمال متطلبات تنفيذ قرار وزير الصحة باعتماد الهيئة مركزا تدريبيا وتعليميا واستقبال الدفعة الاولى لدارسي البورد العربي والدراسات العليا في التخصصات الطبية.

وقد اشاد النائب دحان بما شاهدة من تطورات لدى الهيئة وبالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي الهيئة من طواقم ادارية وطبية ومستوى الخدمات الطبية والتشخيصية الدقيقة التي يقدمونها، ولمس الاشادة بها من قبل عدد من الاطباء والاخصائيين في عدد من الدول وصلت اليهم حالات مرضية مرت عبر الهيئة وبدأت تشخيص حالتها الصحية..

كما ثمن الجهود التي تبذلها هيئة مستشفى مأرب ومنتسبيها في هذه الظروف الاستثنائية ومواقفهم النظالية والوطنية في بذل جهودا مضاعفة وبطاقة تتجاوز الطبيعية من اجل تقديم الخدمات الطبية لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الذين يواجهون مليشيا الحوثي الارهابية في مختلف الجبهات ويذودون عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما.. وتستقبلهم الهيئة وعلى مدار الساعة لتقوم بواجبها الانساني والوطني بطاقمها المحدود الطبي والاداري.. وباداء متميز ورائع ومهني محترف.

مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تسخير كل امكاناتها من اجل تقديم الدعم والمساندة للهيئة وللقطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء به من اجل مواجهة التحديات التي تقف امامه وتلبية الاحتياجات الصحية المتصاعدة للاعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة الى جانب المجتمع المضيف.