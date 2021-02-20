بن دغر يعزي بوفاة الشاعر والاديب عبدالسلام النزيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة الى سعد النزيلي واخوانه وكافة ال النزيلي، بوفاة والدهم الشاعر والاديب عبدالسلام النزيلي، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وعبر الدكتور بن دغر في البرقية، عن أحر تعازيه وصادق مواساته لاسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.