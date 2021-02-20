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بن دغر يعزي بوفاة الشاعر والاديب عبدالسلام النزيلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

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بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة الى سعد النزيلي واخوانه وكافة ال النزيلي، بوفاة والدهم الشاعر والاديب عبدالسلام النزيلي، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

 

وعبر الدكتور بن دغر في البرقية، عن أحر تعازيه وصادق مواساته لاسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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