نائب الرئيس يلتقي السفير الهولندي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، سفير هولندا لدى اليمن بيتر هوف، للاطلاع على المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



ورحب نائب الرئيس في مستهل اللقاء بسفير مملكة هولندا الصديقة، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لدى بلادنا، متمنياً له التوفيق في أداء المهام الموكلة إليه وبما يعزز مجالات التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا وشعبينا الصديقين.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بالدور الهولندي الداعم للشرعية وأمن واستقرار ووحدة اليمن، وإنهاء معاناة المواطنين الإنسانية، مستعرضاً جملة من القضايا والموضوعات الوطنية وفي مقدمتها تصعيد المليشيات الإرهابية الحوثية بهجماتها على الأشقاء في المملكة العربية السعودية واستهداف مخيمات النازحين ومساكن المواطنين في مأرب والجوف وصنعاء.

وأكد نائب الرئيس، تمسك الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، بخيار السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، والتعاطي بإيجابية مع كل الجهود الدولية والأممية الرامية لإنهاء الحرب التي اشعلها الحوثيون بدعم إيران، مشيرا إلى أن تصعيد المليشيات الانقلابية واستمرارها في ارتكاب الجرائم المختلفة بأطلاق الصواريخ والطائرات لاستهداف مخيمات النازحين والأعيان دليل واضح على نهج الجماعة الإرهابي ومضيها في حربها على اليمنيين وزعزعة الاستقرار في المنقطة.

من جانبه عبر السفير الهولندي، عن تطلعه للعمل الذي يخدم تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً دعم بلاده للجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق سلام دائم وشامل.