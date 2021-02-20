شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الان.. عرس صباحي في تعز على القهوة ومن دون غداء او قات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يحدث الآن بمدينة تعز عرس لإحدى الشباب .
و يقام العرس بمنتزة التعاون وسط المدينة .
و قدم للضيوف القهوة و البن اليمني الأصيل.
و بعد هذا هو العرس الأول الذي يقام صباحا وهو للشاب إبراهيم توفيق .
و قال أحد المقربين من العريس أن العريس حاول كسر العادات التي تقام بالعرسان من حيث أن يكون العرس عصرا و الإحتفال به مع تناول وجبة القات .
و أوضح أن العريس أراد كسر العادات المكلفة و التقاليد الروتينية و إيجاد سبل وطرق جديدة للراغبين بالاحتفال دون تكليف .
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