شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الان.. عرس صباحي في تعز على القهوة ومن دون غداء او قات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يحدث الآن بمدينة تعز عرس لإحدى الشباب .

و يقام العرس بمنتزة التعاون وسط المدينة .

و قدم للضيوف القهوة و البن اليمني الأصيل.

و بعد هذا هو العرس الأول الذي يقام صباحا وهو للشاب إبراهيم توفيق .

و قال أحد المقربين من العريس أن العريس حاول كسر العادات التي تقام بالعرسان من حيث أن يكون العرس عصرا و الإحتفال به مع تناول وجبة القات .

و أوضح أن العريس أراد كسر العادات المكلفة و التقاليد الروتينية و إيجاد سبل وطرق جديدة للراغبين بالاحتفال دون تكليف .