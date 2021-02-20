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شاهد صورة نادرة من عدن عمرها نحو 100سنة

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يزيد بن سلمان - شبوة - الصورة لمدينة خور مكسر في العاصمة عدن في المدة ما بين 1930-1940م  وجملان مغادران كريتر عدن باتجاه الشيخ عثمان ويلاحظ حصن جبل حديد  منتصف الصورة . 

 

من واتساب                                             

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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