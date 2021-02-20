شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة نادرة من عدن عمرها نحو 100سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الصورة لمدينة خور مكسر في العاصمة عدن في المدة ما بين 1930-1940م وجملان مغادران كريتر عدن باتجاه الشيخ عثمان ويلاحظ حصن جبل حديد منتصف الصورة . من واتساب

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة نادرة من عدن عمرها نحو 100سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.