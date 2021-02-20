شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن اقتربت الشرعية من ناصة.. هدوء حذر عقب معارك عنيفة بشمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يخيّم هدوءٌ حذر على معظم جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع بعد معارك عنيفة وجولة من القصف المتبادل بالسلاح الثقيل والمتوسط واشتباكات ومواجهات مباشرة من نقطة الصفر تمكَّنت فيها القوَّات المشتركة في قطاع مُريس من السيطرة على موقعي جبل العلم والتبة الكبيرة في بلدة سَوَن بالقرب من موقع الإرسال جبل «ناصة» في يعيس الذي تسيطر عليه المسلحون الحوثيون.

وقال فؤاد قائد جباري، المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع في تصريح أدلى به لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي»:” إنَّ الهدوء الحذر يُخيّم على طول الجبهات شمال وغرب محافظة الضالع في قطاعات باب غلق وحبيل العِبدي ومُريس بعد مواجهات كبيرة ليلة الخميس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة تمكَّنت فيها القوَّات المشتركة في قطاع مُريس من التقدم في موقعي العلم والتبة الكبيرة في بلدة سَوَن بالقرب من يعيس بعد معارك عنيفة.

وأضاف أن القوَّات المشتركة صدَّت أكثر من هجوم حوثي، تلقى فيه المهاجمون خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وحول مجريات العمليات العسكرية أكّد المتحدث أنَّ القوَّات المشتركة صدَّت هجوماً حوثياً في قطاعات باب غلق وحبيل العِبدي شمالي قعطبة وفي قطاع مُريس، وتمَّ التعامل مع كثير من أهداف الحوثيين بدقة عالية من خلال الرّد بقصفٍ عنيف من أسلحة الصواريخ والمدفعية والدروع على نقاط تمركز الحوثيين وحققت القوات المشتركة فعالية كبيرة في إصابة أهدافها خلف بلدتي هِجار وشليل وحمام النُّبيجة جنوب بلاد العود شمال غرب مدينة الفاخر.