شكرا لبحثكم عن خبر محافظ ذمار الحوثي يعترف: كنت اخوانيا مع ثلاثة من رفاقي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي في جماعة الحوثي، محمد صالح البخيتي، عن انتمائه السياسي، قبل التحاقه بالجماعة المسلحة.

وغرد، البخيتي، حول هذا على تويتر، ضمن حملة جماعته التي تقوم بها إلى من تسميهم " المخدوعين والمغرر بهم في مأرب" في إشارة لمقاتلي الجيش الحكومي، لإثنائهم عن الاستمرار في القتال الدائر على أطراف مأرب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال البخيتي، المعين محافظات لذمار:" أنا نفسي كنت اخوانيا هذا فضلا عن أن ثلاثة من زملائي في المكتب السياسي كانوا قيادات في جماعة الاخوان".

وسبق ذلك، أن قال عن :" العودة إلى الحق ليس عيبا ولا جبنا"، داعيا مقاتلي الجيش الحكومي، إلى العودة إلى صف الوطن و" سنكون في استقبالكم معززين مكرمين بين اخوانكم واهلكم".