شكرا لبحثكم عن خبر محافظ ذمار الحوثي يعترف: كنت اخوانيا مع ثلاثة من رفاقي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي في جماعة الحوثي، محمد صالح البخيتي، عن انتمائه السياسي، قبل التحاقه بالجماعة المسلحة.
وغرد، البخيتي، حول هذا على تويتر، ضمن حملة جماعته التي تقوم بها إلى من تسميهم " المخدوعين والمغرر بهم في مأرب" في إشارة لمقاتلي الجيش الحكومي، لإثنائهم عن الاستمرار في القتال الدائر على أطراف مأرب للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال البخيتي، المعين محافظات لذمار:" أنا نفسي كنت اخوانيا هذا فضلا عن أن ثلاثة من زملائي في المكتب السياسي كانوا قيادات في جماعة الاخوان".
وسبق ذلك، أن قال عن :" العودة إلى الحق ليس عيبا ولا جبنا"، داعيا مقاتلي الجيش الحكومي، إلى العودة إلى صف الوطن و" سنكون في استقبالكم معززين مكرمين بين اخوانكم واهلكم".
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