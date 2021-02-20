شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس يفاضل بين الخنبشي وبن حيدرة لخلافة البحسني في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عن قرب قرار اقالة محافظ حضرموت البحسني.

وقال مصدر لكريتر سكاي:قرار اقالة محافظ حضرموت البحسني اصبح على طاولة الرئيس هادي عقب الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي اندلعت في حضرموت والمطالبة برحيل البحسني.

واضاف:البحسني استخدم القمع والاعتقالات بحق المواطنين الذين يحتجون سلميا وفق القانون اليمني الذي كفل ذلك وذهاب البحسني للقمع ازعج الرئيس هادي الذي سيطيح به خوفا من انزلاق حضرموت الى الفوضى.

واختتم: الرئيس يفاضل بين الشخصية الشابة صاحبة القاعدة الشعبية بالمحافظة طلال بن حيدرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسالم الخنبشي الشخصية المتوافق عليها سياسيا والمرشحة لخلافة البحسني.