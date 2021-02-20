شكرا لبحثكم عن خبر من على فراش المرض .. أديب اليمن وشاعرها الكبير يعلن اليأس وينعي نفسه مبكراً .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى أديب اليمن الكبير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح نفسه مبكراً، ونعى الوطن المكلوم، في قصيدته (أعلنتُ اليأس).. نص القصيدة أنا هالكٌ حتماً فما الداعي إلى تأجيل موتي جسدي يشيخُ ومثله لغتي وصوتي ذهبَ الذين أحبهم وفقدتُ أسئلتي ووقتي أنا سائرٌ وسط القبورِ أفرُّ من صمتي لصمتي أبكي فتضحكُ من بكائي دورُ العبادةِ والملاهي وأمّدُ كفي للسماء تقولُ: رفقاً يا إلهي الخلقُ – كل الخلق – من بشرٍ ، ومن طيـرٍ ومن شجرٍ تكاثر حزنْهم واليأسُ يأخذهم – صباحَ مساءَ – من آهٍـ ..لآهـ حاولتُ ألاَّ أرتدي يأسي وأبدوا مطمئناً بين أعدائي وصحبي لكنني لما رحلتُ إلى دواخلهم عرفتُ بأنهم مثلي وأن اليأس ينهشُ كل قلبِ . أعلنتُ يأسي للجميع وقلتُ إني لن اخبـي هذا زمانٌ للتعاسة والكآبة لم يترك الشيطانُ فيهِ مساحةً للضوء أو وقتاً لتذكار المحبةِ والصبابة أيامهُ مغبرّةُ وسماؤُه مغبرّةُ ورياحه السوداء تعصف بالرؤؤس العاليات وتزدري التاريخ تهزأُ بالكتابة أنا ليس لي وطنٌ أفاخر باسمهِ وأقول حين أراه: فليحيا الوطن وطني هو الكلماتُ والذكرى وبعضٌ من مرارات الشجنْ باعوه للمستثمرين وللصوص وللحروبِ ومشت على أشلائهِ زمرُ المناصب والمذاهب والفتن صنعاء … يابيتاً قديماً ساكناً في الروح يا تاريخنا المجروح والمرسوم في وجه النوافذ والحجارة أخشى عليك من القريب ودونما سببٍ أخاف عليك منكِ ومن صراعات الإمارة.

كانت هذه تفاصيل خبر من على فراش المرض .. أديب اليمن وشاعرها الكبير يعلن اليأس وينعي نفسه مبكراً .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.