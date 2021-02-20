شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك ينعي استشهاد قائد اللواء 203 مشاه وقائد لواء الصقور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استشهاد قائد اللواء 203 مشاه البطل العميد محمد العسودي، والعميد البطل أحمد الشرعبي قائد لواء الصقور، وهما يؤديان واجبهما الوطني في مقدمة الصفوف بجانب أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.



وأشاد رئيس الوزراء ، بمناقب الشهيدين ومآثرهما البطولية في ميادين العزة والكرامة وما سطروه من ملاحم مع رفاقهم الميامين وتضحيات ستظل مفخرة للاجيال اليمنية المتعاقبة.. مؤكدا ان دماء وتضحيات هؤلاء الأبطال وكل الشعب اليمني ستتوج قريبا بالانتصار الكامل وانهاء الانقلاب ومشروعه العنصري إلى غير رجعة.

وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيدين ورفاقهما ولكل الشهداء الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم واسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.