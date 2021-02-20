الوحيشي يبحث مع نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسـي تعزيز التعاون البرلماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور أحمد سالم الوحيشي، مع نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسـي (أحد غرفتي البرلمان)، رئيس اللجنة الروسية للتضامن والتعاون مع دول أسيا وأفريقيا الياس أوماخانوف، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي البرلماني بين البلدين الصديقين.



واكد السفير الوحيشي، على اهمية تعزيز التعاون بين لجنة التضامن الروسية ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن في اطار العلاقات الدبلوماسية الشعبية.

واستعرض الوحيشي، تطورات الاوضاع في اليمن والخطوات التصعيدية الخطيرة من قبل المليشيا الحوثية بتنفيذ هجومها العسكري على محافظة مأرب، وسلمه بيان هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الشـأن.

من جانبه، عبر المسوؤل الروسي، عن تضامنه مع الشعب اليمني..مرحبا بحكومة الكفاءات السياسية..موضحاً دور روسيـا الإتحادية الصديقة في دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.