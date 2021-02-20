السفير ناشر يطلع الخارجية الكوبية على مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا محمد ناشر ، امس مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية سعادة هيكتور ايغارسا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واطلع السفير ناشر، المسؤول الكوبي، على مستجدات الأوضاع في اليمن و الحادثة الارهابية التي استهدفت الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي، من قبل مليشيات الارهاب الحوثية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي أدانها المجتمع الدولي بأسره..مشيراً إلى التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية والذي أقدمت عليه في محافظتي مأرب والجوف..لافتاً الى عملياتها الإجرامية والارهابية المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي والتي تصب في إفشال كل الجهود الداعية لوقف الحرب وتحقيق السلام.

وتطرق السفير ناشر إلى التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة..مشيداً بالمواقف الكوبية الصديقة الداعمة والثابتة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مثمناً التسهيلات المقدمة للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الكوبية.

من جانبه جدد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية، موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية وجهودها في سبيل وقف الحرب و تحقيق السلام .