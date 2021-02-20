اختتام دورة تدريبية للحكام المستجدين لكرة القدم بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، امس دورة الحكام المستجدين والدورة الترفيعية، التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم ، بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء.



وتلقى في الدورة على مدى ستة أيام (30) حكما مستجدا، معلومات ومفاهيم ومهارات حول التحكيم والقانون الدولي لكرة القدم نظرية وتطبيقية إضافة الى مستجدات التحكيم الصادرة من الاتحاد الدولي اضافة إلى الدورة الترفيعية لـ (31) حكما منهم 17 حكما من الدرجة الثالثة و 14 حكما من الدرجة الثانية وإجراء اختبارات الترفيع من قبل المحاضر والحكم الدولي مختار صالح وبأشراف رئيس اللجنة العليا للحكام الدولي احمد قائد .

وفي اختتام الدورة عبّر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض الجهوري عن سعادته بتنفيذ الدورات التدريبية في المجالات الرياضية المختلفة والتي تأتي ضمن الحركة الرياضية المميزة التي يشهدها وادي حضرموت.

وجرى في ختام الفعالية تم تكريم المساهمين والرعاة والداعمين والمشاركين في الدورة .