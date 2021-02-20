الارياني يزور الأديب والفنان عبدالله العمري ويشيد بإسهاماته المسرحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، امس بزيارة الكاتب المسرحي الفنان عبدالله العمري بمنزله في العاصمة المؤقتة عدن.



وخلال الزيارة، نقل الوزير الارياني للفنان العمري تحيات وتقدير رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي..موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في سياق توجيهاته للحكومة بالاهتمام بالفنانين والمبدعين في كافة المجالات وتكريمهم ورعايتهم، وكذا تقديراً لجهود المبرزين منهم والذين ساهموا في إثراء دور المسرح اليمني.

وأشار الوزير الارياني، إلى ما تمثله عدن من ساحة خصبة لازدهار الفنون..لافتاً إلى أن حكومة الكفاءات ستعمل على دعم وتشجيع مجالات الآداب والفنون، جنباً إلى جنب مع جهودها في التنمية والأمن والاستقرار وليكونوا رافداً وطنياً..مثمناً الجهود الاخوية الصادقة والنبيلة التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، باسهامات العمري وأعماله المسرحية والأدبية التي تتوجت بإصدار كتاب "حواريات مسرحية" الذي صدر بصنعاء في العام 2004 بمناسبة صنعاء عاصمة للثقافة العربية، ودوره في تأسيس مسرح الطفل والمسرح المدرسي ومسرح الإذاعة ومسرح الشباب، و مسرح الهواء الطلق والمسرح الفقير..مشيراً الى جهوده في تكوين العديد من الفرق الفنية في الرقص والتمثيل والغناء وأبرزها فرقة 13 يونيو للرقص الشعبي، وتأسيس جماعة المسرح العربي.

وعبر الوزير الارياني، عن تطلعه وطاقم الوزارة لعودة الفنان العمري وكافة الفنانين والمبدعين لممارسة دورهم الفني لتقديم أعمال مسرحية وأدبية تساهم برفع مستوى الوعي في أوساط الشعب وتحقق الاهداف المرجوة من المسرح الذي يعد أحد أهم المنابر لمخاطبة الجماهير وتوعيتها بأهمية الالتفاف حول الدولة ودعم توجهاتها ومقارعة الفكر الحوثي الكهنوتي.

من جهته عبر الأديب والفنان عبدالله العمري، عن سعادته الغامرة بزيارة وزير الاعلام والثقافة والسياحة التي تعكس توجه الحكومة للاهتمام بالوسط الفني والثقافي وتقديرها لدورهم في صناعة وتشكيل الرأي العام..مؤكداً استعداده لتقديم أعمال تخدم المجتمع ووضع خبرته وتجربته الطويلة والثرية تحت تصرف الوزارة للاستفادة منها والمساهمة في تأهيل جيل مسرحي متميز ومحترف.