مركز الملك سلمان يوقع خمس اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في محافظتي حجة والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خمس اتفاقيات مشتركة مع مؤسسة طيبة للتنمية لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي في محافظتي الحديدة وحجة.



وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة (المرحلة الثالثة) والتي يستفيد منها 69.300 شخص، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و244 ألف دولار أمريكي، بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الوفيات والمرض من خلال تيسير فرص الوصول إلى خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لبعض المديريات المحررة بمحافظة حجة وتوطينها.

وتشمل الاتفاقية الثانية، تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة (المرحلة الخامسة)، والتي يستفيد منها 175.200 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و604 آلاف دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمع المستضيف بتقديم الخدمات الصحية في الحديدة ومديرياتها.

وتتضمن الاتفاقية الثالثة، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة الحديدة (المرحلة الخامسة)، يستفيد منها 8.400 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 860.660 دولارا أمريكيا، بهدف تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة للمتضررين من الصراعات والمجتمعات المعرضة للأمراض الوبائية والمجتمعات المضيفة، والحصول على مياه الشرب الآمنة وتأمين البيئة الصحية الخالية من الأمراض.

وتشمل الاتفاقية الرابعة، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة)، يستفيد منها 18.742 فردا، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و660 ألف دولار أمريكي، بهدف الإسهام في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي من خلال الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة الصحية في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة ومخيم الأزهر في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وتتضمن الاتفاقية الخامسة، تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة وتهيئتها في مديريات وعلان وعبس والغرزة بمحافظة حجة (المرحلة الثانية)، يستفيد منها 36.000 شخص، بقيمة أكثر من 343 ألف دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات المحررة في محافظة حجة وتوطينها.