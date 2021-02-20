القوات المشتركة تكسر محاولة تسلل حوثية بالجاح جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كسرت القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021، محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على مواقعها في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت تحركات مسلحة للحوثيين في الجاح، حاولوا من خلالها التسلل نحو مواقع معينة مستخدمين غطاءً نارياً بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

ووفقاً للمصدر، فقد تعاملت القوات المشتركة بحزم وصلابة مع العناصر الحوثية المتسللة وأجبرتها على التراجع والفرار إلى أوكارها، بعد أن كبدتها خسائر في العتاد والأرواح