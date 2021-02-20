شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تصد هجوماً لمليشيا الحوثي بجبهة الكسارة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلنت القوات الحكومية، كسر هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة، ويكبّدونها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأضاف، أن مقاتلات التحالف العربي دمّرت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهة