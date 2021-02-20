شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 13 حوثياً وأسر آخرين بجبهة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قتل 13 عنصراً من مليشيات الحوثي الارهابية، وتم أسر آخرين في هجوم لقوات الجيش على مواقعهم شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حررت مواقع جديدة إثر هجوم شنته على مواقع المليشيا في جبهة دحيضة شرق الحزم.

واسفر الهجوم عن مصرع 13 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والقبض على آخرين، بينهم أصم.

وتواصل قوات الجيش ورجال القبائل، سحق وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العديد والعتاد، في عدة جبهات بالمحافظة