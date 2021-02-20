شاهد خارطة السيطرة على الأرض: قوات الضالع تشتعل في وجوه الحوثي وتسيطر على مواقع استراتيجيه لتخفيف الضغط على مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية إن عدد من جبهات الضالع اشتعلت في وجه الحوثي واسقطت عدد من المواقع بعد معارك عنيفة. وأكدت المصادر أن القوات العسكرية المشتركة سيطرت على موقعي العلم والتبة الكبيرة في محيط جبل ناصة الاستراتيجي اثر معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي. واسفرت المواجهات وفقا للمصادر عن عشرات القتلى والجرحى وتدمير العديد من العربات والأليات العسكرية التابعة للميليشيات التابعة لإيران.

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