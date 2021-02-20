شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اللص الذي سرق 16 ألف دولار من سيارة واقفة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عمم نشطاء محليين من العاصمة عدن صورة يظهر فيها لص قام بسرقة16 الف دولار. ودعا نشطاء للتعرف على هوية اللص الذي قام بسرقة المبلغ من داخل السيارة. ووقعت الحادثة من داخل سياره كورولا بيضاء إجرة تابعة لأحد المواطنين من أبناء ردفان. وقال نشطاء ان السيارة كانت مركونة في الشارع الرئيسي لحي عبدالعزيز والشيخ عثمان امام العمقي للصرافة. وافاد النشطاء ان المسروق في حاله يرثى لها بسبب ماحصل له لان الفلوس هي امانه حق ناس وكان راح يسلمها لهم. * كريتر سكاي

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