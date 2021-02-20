شكرا لبحثكم عن خبر مشاهد فيديو مؤلمة لحادث باص سمارة المرعب .. وصراخ وعويل "الباص مليان نسوان...ياغارتاه ما نسوي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو جديد أظهر مشاهد مؤلمة لحادث احتراق باص وشاحنة نقل في نقيل سمارة بمحافظة إب (وسط اليمن) الذي أودى بحياة 13 شخصا معظم من النساء واصابة اثنين آخرين حالتهما خطرة.

وبدا أحد الاشخاص وهو يبكي ويصرخ بحرقة وألم شديدين "الباص مليء بالنسوان" ويحاول الذهاب إلى وسط الحريق في حين كان احد الاشخاص يمسكه، إلا أنه ظل يصرخ وينادي "يا خليفة...يا أوسان"، فيما يعتقد بأنهم اولاده.

وظل المواطنون الذين تواجدوا اثناء الحريق عاجزون عن فعل أي شيء لإطفاء الحريق وإنقاذ الضحايا.

وتفحمت جثث الضحايا جراء نتيجة تحميل سائق الباص غالونات بترول وهو ما ادى إلى اشتعال النيران بكثافة وقف هو والمواطنون عاجزون عن فعل اي شيء.

وحذر مواطنون وناشطون من تحميل مشتقات نفطية على متن المركبات التي تحمل المسافرين بين المحافظات وهو ما يؤدي الى كوارث في حال وقوع الحوادث المرورية.